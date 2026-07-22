La carriera e caratteristiche tecniche di Lucas Ryan, difensore centrale che nelle ultime ore il Torino ha iniziato a seguire

Lucas Ryan, difensore brasiliano nato nel 2002, negli ultimi giorni ha attirato l’interesse del Torino, che ha iniziato a seguire con attentamente il giocatore. Ryan, difensore centrale alto 187 centimetri, milita nel Lokomotiv Plovdiv, nel massimo campionato della Bulgaria. Il giocatore ha già iniziato la nuova stagione con il club bulgaro, che ha esordito nella nuova stagione con una sconfitta per 1-0 contro il Ludogorets Razgrad.

La carriera

Lucas Ryan ha iniziato la sua carriera calcistica nel suo paese di nascita, il Brasile, precisamente nel Vere FC. Nel 2023 è stato acquistato dal SC Internacional U20, che lo aveva già avuto in prestito dal Vere FC, prima dell’acquisto a titolo definitivo. Dall’arrivo al SC Internacional la sua carriera Ryan è stato spesso ceduto in prestito, per far crescere il giovane. Appena arrivato nel nuovo club infatti è stato subito mandato in prestito, prima al Centro Sportivo Alagoano (CSA), poi al Caxias do Sul nella stagione successiva. La sua carriera lo ha visto poi passare altri club, il Paraná e il Botafogo, prima del trasferimento in Bulgaria, alla Lokomotiv Plovdiv, avvenuto nel 2025.

Nel 2025-2026 Lucas Ryan ha vestito la maglia del Lokomotiv Plovdiv, giocando complessivamente, tra campionato e coppa, ben 33 partite. Ryan è partito ben 27 volte titolare, subentrando solamente in 5 occasioni. Inoltre, nella passata stagione ha segnato 3 gol, dimostrando le sue abilità anche nel trovare il gol.

Le caratteristiche di Ryan

La sua fisicità, ben 187 centimetri, lo rende molto abile nel gioco aere e nel riuscire spesso a vincere i duelli con gli attaccanti avversari. Il difensore brasiliano è anche in grado di impostare il gioco e inoltre è di piede sinistro, una qualità da non sottovalutare e che al momento manca nella difesa del Torino.