Il Torino starebbe seguendo il difensore classe 2002: nell’ultima stagione ha giocato nella Lokomotiv Plovdiv

Il Torino è a caccia di rinforzi per la difesa. Abate a Pinzolo sta lavorando con quelli a disposizione, compresi i giovani, ma attende che dal mercato arrivino calciatori da inserire in rosa. Petrachi guarda in Italia (dove segue Giorgini e Marianucci) ma anche all’estero. In particolare il ds avrebbe messo gli occhi sul brasiliano Lucas Ryan, nell’ultima stagione alla Lokomotiv Plovdiv. Centrale, classe 2002, ha già cominciato la stagione in Bulgaria.