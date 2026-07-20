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Il Torino starebbe seguendo il difensore classe 2002: nell’ultima stagione ha giocato nella Lokomotiv Plovdiv

Il Torino è a caccia di rinforzi per la difesa. Abate a Pinzolo sta lavorando con quelli a disposizione, compresi i giovani, ma attende che dal mercato arrivino calciatori da inserire in rosa. Petrachi guarda in Italia (dove segue Giorgini e Marianucci) ma anche all’estero. In particolare il ds avrebbe messo gli occhi sul brasiliano Lucas Ryan, nell’ultima stagione alla Lokomotiv Plovdiv. Centrale, classe 2002, ha già cominciato la stagione in Bulgaria.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi
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ultimo aggiornamento: 20-07-2026

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Uomofalena
Uomofalena
3 secondi fa

Pro Patria e Monopoli sembrano in leggero vantaggio nella trattativa, ma confido in Petrachi…

Kawasaki77
Kawasaki77
12 minuti fa

Il nuovo Carlao…valore di mercato ben 500 k….vendi barbone di mer.da

Berggreen
Berggreen
50 minuti fa

Questo è forte veramente, peccato il costo eccessivo, meno di 1 mln.

Last edited 48 minuti fa by Berggreen
guidone
guidone
9 minuti fa
Reply to  Berggreen

noo,non possiamo lasciarcelo sfuggire,spero offra 501…

Biraghi e il paradosso del mercato: il Torino pensa all’addio, ma Abate…