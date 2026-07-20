Il Torino starebbe seguendo il difensore classe 2002: nell’ultima stagione ha giocato nella Lokomotiv Plovdiv
Il Torino è a caccia di rinforzi per la difesa. Abate a Pinzolo sta lavorando con quelli a disposizione, compresi i giovani, ma attende che dal mercato arrivino calciatori da inserire in rosa. Petrachi guarda in Italia (dove segue Giorgini e Marianucci) ma anche all’estero. In particolare il ds avrebbe messo gli occhi sul brasiliano Lucas Ryan, nell’ultima stagione alla Lokomotiv Plovdiv. Centrale, classe 2002, ha già cominciato la stagione in Bulgaria.
Pro Patria e Monopoli sembrano in leggero vantaggio nella trattativa, ma confido in Petrachi…
Il nuovo Carlao…valore di mercato ben 500 k….vendi barbone di mer.da
Questo è forte veramente, peccato il costo eccessivo, meno di 1 mln.
noo,non possiamo lasciarcelo sfuggire,spero offra 501…