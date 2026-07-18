Ecco quali sono le principali trattativa di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con l’avanzare del mercato continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato.

Nelle ultime ore sembra aver finalmente preso la svolta definitiva la trattativa che porterebbe Christ Inao Oulai, centrocampista del Trabzonspor, alla Fiorentina. Una vicenda molto particolare quella che sta caratterizzando l’approdo dell’ivoriano nel capoluogo toscano: addirittura, nelle ultime ore, alcuni giornali turchi avrebbero parlato di un rapimento del giocatore per evitare la firma, notizia poi smentita. La firma arriverà a brevissimo, con il giocatore che è già arrivato a Firenze e porrà il suo sigillo sul nuovo legame con la Fiorentina. La trattativa è stata chiusa sulla base di 25 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus e un 10% sulla futura rivendita.

Genoa e Cagliari

Il Genoa è invece in cerca di un nuovo giocatore che possa aiutare a revitalizzare la fascia sinistra rossoblù. Dopo la telenovela Stroud, che andrà invece ad accasarsi all’Hull City, i liguri hanno messo nel mirino Antonino Gallo del Lecce. Il classe 2000 piace molto al Genoa, ma per il momento ancora nessuna trattativa aperta tra i due club. Per restare in tema lato destro della classifica, il Cagliari era pronto ad ufficializzare il rinnovo di contratto di Andrea Belotti, il quale però non verrà tesserato dai sardi: in seguito le visite mediche, il Cagliari ha richiesto altri test e ha poi scelto di non proporre alcun nuovo contratto all’ex capitano del Torino. Come alternativa, i sardi guardano in casa Verona, dove piace Bowie.

Milan e Monza

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, questi potrebbero arrivare dalla Francia, dove piace il classe 1995 danese Pierre-Emile Hojbjerg, di proprietà dell’Olympique Mariglia. Intanto, il Monza prepara il suo nuovo ritorno in Serie A, guardando per il mercato in entrata proprio la lega appena lasciata, la Serie B. Ai brianzoli piace, per la difesa, Daniel Tonoli, classe 2002 del Modena, che ha brillato nella passata stagione anche grazie a ben 5 gol realizzati.