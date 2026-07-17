Il difensore di proprietà del Leeds ha trovato l’accordo con il Torino: nei prossimi giorni continueranno i contatti tra le società

L’arrivo di Mascardi ha garantito maggiore profondità al reparto difensivo, ma il Torino continua a essere alla ricerca del portiere titolare che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione.

Al momento Lucas Perri rappresenta il principale candidato per quel ruolo, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice. Il Torino e il giocatore avrebbero già raggiunto un’intesa di massima per il possibile trasferimento del brasiliano in granata, ma manca ancora l’accordo definitivo tra i due club. Nei prossimi giorni la società proverà ad accelerare i contatti per avvicinarsi alla fumata bianca e completare l’operazione.

Nuovi contatti tra Torino e Leeds

La riluttanza del Leeds nel voler chiudere rapidamente la trattativa nasce anche dalle recenti cessioni effettuate dalla società per il ruolo di portiere. Al momento, infatti, il club inglese dispone di pochi interpreti con esperienza in quella posizione e, proprio per questo motivo, la dirigenza vuole prima individuare un possibile sostituto prima di dare il via libera alla partenza di quello che attualmente rappresenta il titolare. Nei prossimi giorni sono comunque previsti nuovi contatti tra Torino e Leeds, con la società granata intenzionata a proseguire il dialogo per cercare di raggiungere un accordo definitivo. L’obiettivo sarà quello di avvicinare ulteriormente le parti e creare le condizioni per arrivare alla conclusione positiva del trasferimento.

Le alternative per la porta

Trovare un nuovo primo portiere rappresenta al momento una delle priorità del Torino. Oltre alla pista che porta al brasiliano, la società granata continua a monitorare anche gli altri possibili obiettivi presenti sul mercato. Ravaglia resta uno dei profili valutati, anche se negli ultimi giorni il giocatore avrebbe raggiunto un primo accordo con il Watford per il trasferimento. Rimane invece aperta la pista legata a Gill, anche se l’operazione appare decisamente complessa: il portiere ha infatti attirato l’interesse di diversi club di primo livello, tra cui il Manchester United. Falcone e Montipò rappresentano ulteriori alternative prese in considerazione dal Torino, ma al momento la società sembra intenzionata a dare priorità alle altre opzioni ritenute più percorribili.