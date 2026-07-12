L’estremo difensore del Leeds United sembrerebbe essere la prima scelta di cui Petrachi ha parlato in conferenza stampa

“Ho un portiere di primissimo livello che vuole venire al Toro, la società sta facendo resistenza ma se hai il giocatore dalla tua sei a metà dell’opera. Spero di incontrare i dirigenti lunedì e di trovare una formula per tornare a casa” La dichiarazione appena citata di Petrachi durante la recente conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Ignazio Abate ha rimischiato le carte per scoprire chi sarò il portiere titolare del Torino nella stagione 2026/27. Se prima c’era ancora fiducia sull’operazione Gill, Petrachi ha rallentato l’entusiasmo su quel fronte, aprendo però a una nuova pista che ha tenuto però segreta.

Perri passa in pole position

Tra le opzioni per il futuro della porta granata spicca anche il nome di Lucas Perri, portiere brasiliano in forza al Leeds United che piace ai granata. Potrebbe essere proprio il classe 1997 il profilo adocchiato da Petrachi e volenteroso di trasferirsi all’ombra della Mole. Del resto la sua Premier League ha subito drastiche complicazioni nella seconda metà di campionato, dove Darlow ha preso padronanza totale del ruolo rubandogli la titolarità. La Serie A e nello specifico il Torino potrebbe essere la piazza giusta per tornare a far parlar di sé.

Uno sguardo anche agli profili

Come detto non è ancora spenta la pista Gill, che Petrachi ha detto di voler provare a rimettere in piedi, nonostante non ci sia molta fiducia a riguardo. Oltre al Paraguaiano rimangono sul taccuino i nomi di Ravaglia, che però, essendo stato un nome molto chiacchierato, potrebbe non essere il giocatore su cui il direttore starebbe ponendo la sua fiducia, e Livakovic, portiere croato della Dinamo Zagabria, altro profilo che potrebbe rientrare nel lotto dei possibili candidati al trasferimento al Torino.