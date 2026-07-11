Il Torino, ad oggi ancora senza portiere, è alla ricerca di un titolare per la prossima stagione: ecco i principali candidati

Durante la conferenza stampa per la presentazione di Ignazio Abate, è intervenuto il ds Gianluca Petrachi, che ha fatto il punto sul mercato. Tra le priorità dei granata infatti vi è la necessità di firmare al più presto possibile un portiere titolare, con Paleari che sarà il vice. Riguardo a questa situazione Petrachi ha aggiunto: “Sul portiere stiamo aspettando che si facciano primissime scelte, non portiamo un portiere giusto per portarlo, preferisco portare un portiere che possa essere un valore aggiunto”.

La ricerca del titolare

Al momento il Torino stanno sondando diverse piste per la porta, cercando di trovare a breve una soluzione per la prossima stagione. Durante la conferenza Petrachi, parlando del portiere ha detto: “Ho un portiere di primissimo livello che vuole venire al Toro, la società sta facendo resistenza ma se hai il giocatore dalla tua sei a metà dell’opera. Spero di incontrare i dirigenti lunedì e di trovare una formula per tornare a casa”. Ravaglia al momento sembra al momento una pista più complicata: nonostante nelle scorse settimane sembrasse vicino al Toro, ora invece è più lontano.

Per Perri invece, il Torino non molla la presa: l’estremo difensore del Leeds ha giocato con continuità per tutto il girone di andata salvo poi finire in panchina a gennaio. Vuole mettersi alla prova altrove e la squadra granata è per il portiere brasiliano un’opportunità.

Difficoltà per Gill e Livakovic

Orlando Gill rimane uno dei candidati principali, anche se al momento la situazione è complessa, vista la concorrenza per il portiere, protagonista di un ottimo Mondiale con il Paraguay. Petrachi infatti ha spiegato che: “Gill si poteva chiudere a cifre ragionevoli ora i numeri sono diversi. Non è una trattativa completamente chiusa, ora il prezzo è triplicato“. Su Livakovic invece non ci sono al momento ulteriori sviluppi, con il Torino che non sembra voler affondare. Qualora invece i granata decidessero di puntare sul croato, allora un ruolo importante nell’operazione potrebbe averlo Nikola Vlasic, connazionale di Livakovic.