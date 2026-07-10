Il Torino ha chiuso per Yannick Boerleider, portiere classe 2009 che giocherà per la Primavera di Baldini

Il Torino ha chiuso un altro colpo per la Primavera, con l’arrivo di Yannick Boerleider. Il portiere, classe 2009 era seguito da tempo dal Toro, che è riuscito a chiudere, nonostante l’interesse di molti altri club. Il ragazzo, nato in Olanda, arriva dall’Utrecht U17.