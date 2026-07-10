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Il Torino ha chiuso per Yannick Boerleider, portiere classe 2009 che giocherà per la Primavera di Baldini

Il Torino ha chiuso un altro colpo per la Primavera, con l’arrivo di Yannick Boerleider. Il portiere, classe 2009 era seguito da tempo dal Toro, che è riuscito a chiudere, nonostante l’interesse di molti altri club. Il ragazzo, nato in Olanda, arriva dall’Utrecht U17.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 10-07-2026

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5 Commenti
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Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa

Anche per la primavera vedo che alle dichiarazioni di puntare su giocatori italiani seguono i fatti….

Fedelegranata
Fedelegranata
27 minuti fa

E in prima squadra chi gioca ?

Berggreen
Berggreen
14 minuti fa
Reply to  Fedelegranata

Paleari

cari53
cari53
4 minuti fa
Reply to  Berggreen

I ragazzini costano meno ….

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa
Reply to  Fedelegranata

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