Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con l’avanzare del mercato le squadre italiane entrano nel vivo del mercato, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive c’è l’Inter, che ha chiuso per Khalaili per una cifra intorno ai 25 milioni, che andranno versati nella casse dell’Union Saint-Gilloise. il classe 2004, che sostituirà Dumfries è arrivato oggi a Milano. Per quanto riguarda invece la situazione partenze, Pavard è sempre più lontano da Milano, nonostante il giocatore gradirebbe restare all’Inter nella prossima stagione.

Genoa e Parma

Il Genoa è particolarmente attivo sul mercato, con la squadra ligure, che è a un passo dal riportare in Italia Hamed Junior Traore, oggi in forza al Marsiglia. L’ex Sassuolo e Napoli è vicino a ritornare in Serie A, con il Genoa che spera di chiudere entro il weekend. Il Parma invece è sulle orme di un altro centrocampista, Jacopo Fazzini, classe 2003 delle Fiorentina. La Viola al momento sembra essere interessata a cedere il giovane in prestito con diritto di riscatto, con il Parma che nei prossimi giorni potrebbe chiudere la trattativa.

Roma, Lazio e Udinese

Per quanto riguarda i giallorossi, dopo la difficoltà della pista Greenwood, il club della capitale sarebbe interessato a Garnacho. L’esterno, classe 2003 e il Chelsea, club che detiene il cartellino, non hanno ancora deciso cosa fare per la prossima stagione, con la Roma che osserva la situazione. Rimanendo sempre a Roma, questa volta sponda biancoceleste, la Lazio, nelle ultime ore è vicina a chiudere per Sergi Dominguez, di proprietà della Dinamo Zagabria. L’ Udinese invece, si è mosso nelle ultime ore in difesa, seguendo Sankhoun Diawara, difensore ventenne del Troyes, che milita in Ligue 1.