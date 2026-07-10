Il Torino ha presentato i tre nuovi acquisti per la Primavera di Baldini: ecco Materazzi, Scacchi e Zaghini

Il Torino ha presentato i nuovi acquisti che faranno parte della squadra allenata da Baldini per la prossima stagione. Per quanto riguarda l’attacco è arrivato Gianfilippo Materazzi, attaccante esterno classe 2009 che ha firmato con la società granata fino al 30 giugno 2029. Sempre nel reparto offensivo, Manuel Scacchi, attaccante esterno classe 2007 che si lega alla società granata fino al 30 giugno 2028. Infine per la difesa è arrivato Mattia Zaghini, terzino destro classe 2008 che si lega alla società granata fino al 30 giugno 2029.