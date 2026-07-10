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I granata hanno presentato un’offerta per il centrale del Leicester, con il club inglese che però ha rifiutato

Il Torino nelle ultime ore è attivo sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. I granata infatti, hanno presentato un’offerta al Leicester per il difensore Ben Nelson, che i granata seguono da qualche settimana. Il club ha respinto l’offerta, ma Nelson ha comunicato che non rinnoverà il contratto e che vuole il trasferimento al Torino. Nei prossimi giorni i granata potrebbero riprovarci nei prossimi giorni.

CAMPO, 16.4.16, Bologna, stadio Renato Dall’Ara, 33.a giornata di Serie A, BOLOGNA-TORINO, nella foto: Gianluca Petrachi e Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 10-07-2026

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