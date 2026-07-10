I granata hanno presentato un’offerta per il centrale del Leicester, con il club inglese che però ha rifiutato

Il Torino nelle ultime ore è attivo sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. I granata infatti, hanno presentato un’offerta al Leicester per il difensore Ben Nelson, che i granata seguono da qualche settimana. Il club ha respinto l’offerta, ma Nelson ha comunicato che non rinnoverà il contratto e che vuole il trasferimento al Torino. Nei prossimi giorni i granata potrebbero riprovarci nei prossimi giorni.