Il Torino è alla ricerca di un mediano e nelle ultime ore è stato sondato il nome di Ryan Fosso, centrocampista dello Sturm Graz

Il Torino continua ad essere attivo sul mercato in entrata. In particolare nelle ultime ore il Torino si è interessato a Ryan Fosso, centrocampista del Sturm Graz, club che milita nella prima divisione austriaca. Fosso è nato nel 2002 a Lugano in Svizzera, tuttavia ha dato acquisito di recente la nazionalità camerunense. Sul giocatore, oltre a Torino, al momento ci sono anche altri club, in particolare il Levante e i Rangers.

La stagione allo Sturm Graz

Ryan Fosso è arrivato a gennaio allo Sturm Graz dal Fortuna Sittard, tuttavia potrebbe già salutare il club austriaco dopo soli sei mesi. Nella prima parte di stagione ha giocato in Olanda, con il Fortuna Sittard, con cui ha collezionato 17 presenze in campionato, giocando sempre dal primo minuti e venendo sostituito solamente in un’occasione. Dopo il trasferimento in Austria, Fosso ha trovato subito nel nuovo ambiente il suo spazio, collezionando 14 presenze. Con la maglia dello Sturm Graz, il giovane, ha giocato quasi sempre dal primo minuto, salvo in tre occasioni. Complessivamente Fosso quest’anno ha preso parte a 33 partite segnando un gol, con la maglia dello Sturm Graz.

La crescita di Fosso

Ryan Fosso, nell’ultima stagione è cresciuto notevolmente, attirando l’interesse di diversi club. Oltre alle prestazioni con lo Sturm Graz, il giovane anche esordito con il Camerun, scegliendo la nazionale africana al posto della Svizzera. Nel corso della passata stagione Fosso ha giocato da mediano, mostrando la sua abilità sia nel recupero del pallone e nel pressing, ma anche nell’impostazione del gioco. L’unico aspetto negativo della sua stagione sono i cartellini gialli, complessivamente otto, quattro rimediati con il Fortuna Sittard e quattro con lo Sturm Graz.