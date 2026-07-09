Il Torino ha trovato l’accordo con lo Spezia per Mascardi, il portiere è sempre più vicino a vestire la maglia granata

Il Torino continua a cercare un portiere per la prossima stagione, con Mascardi che è sempre più vicino ai granata. Il giocatore da tempo gradiva il trasferimento sotto la Mole, ma nonostante ciò la trattativa era ferma, con i club che faticavano a trovare l’intesa. Il club ligure infatti, chiedeva 2,5 milioni, con il Torino che sembrava non voler andare oltre 1,5 milioni. Dopo giorni di trattative, il Torino ora, ha trovato finalmente l’accordo con lo Spezia, con l’operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi introno ai 2 milioni di euro.