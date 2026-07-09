Toro.it

Il Torino ha trovato l’accordo con lo Spezia per Mascardi, il portiere è sempre più vicino a vestire la maglia granata

Il Torino continua a cercare un portiere per la prossima stagione, con Mascardi che è sempre più vicino ai granata. Il giocatore da tempo gradiva il trasferimento sotto la Mole, ma nonostante ciò la trattativa era ferma, con i club che faticavano a trovare l’intesa. Il club ligure infatti, chiedeva 2,5 milioni, con il Torino che sembrava non voler andare oltre 1,5 milioni. Dopo giorni di trattative, il Torino ora, ha trovato finalmente l’accordo con lo Spezia, con l’operazione complessiva che dovrebbe aggirarsi introno ai 2 milioni di euro.

Urbano Cairo, Gianluca Petrachi
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 09-07-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Kawasaki77
Kawasaki77
38 minuti fa

E problema portiere risolto! ✅️

Fandango
Fandango
58 minuti fa

Mi raccomando,calma con i difensori.

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Il primo anno paga lui, come per entrare da sottufficiale in aeronautica .

Calciomercato Serie A / Visite mediche per Gaetano e Roma-Ndoye

Calciomercato Torino, Perciun in prestito all’Ascoli: è UFFICIALE