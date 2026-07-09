Cairo ha dichiarato di voler rinnovare il contratto dello scozzese, ma eventuali offerte potrebbero allontanare Adams da Torino

Nela giornata di ieri è stato ufficializzato il rinnovo di contratto di Duvan Zapata, che ha prolungato il proprio legame con il Torino fino al 2028. La conferma di fiducia reciproca tra il colombiano e il Toro è un primo tassello per la conferma del reparto che meglio ha preformato durante la passata stagione. Anche Simeone va verso la permanenza granata, dopo che la società ha rifiutato le molteplici offerte del River Plate. Rimane tuttavia ancora Adams da confermare, ma resta un forte dubbio sull’effettiva volontà del club di mantenere l’intero reparto offensivo.

Occhio a eventuali offerte irrinunciabili

Per quanto lo scozzese abbia dimostrato chiaramente le proprie qualità, individuali e non, durante queste sue prime due annate a tinte granata, non è certa la sua permanenza nella stagione 2026/27. Il presidente Cairo, non molto tempo fa, si era detto pronto a intavolare una trattativa con l’entourage del calciatore per un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2027), ma fino ad adesso non sono trapelate ulteriori novità e sul futuro dello scozzese tutto tace. La storia delle ultime sessioni di mercato insegna che le offerte irrinunciabili possono smuovere chiunque e non è quindi certo che Adams farà parte degli uomini a disposizione di Ignazio Abate.

La speranza di un reparto integro

Se la speranza è l’ultima a morire i tifosi del Toro attendono con ansia di capire se il numero 19 granata sarà ancora in squadra durante il prossimo campionato di Serie A; questo non solo per l’indiscutibile bravura di Adams, ma anche per poter contare su un parco attaccanti collaudato e in cui i centravanti si conoscono tra di loro, cosa che ormai manca da diverso tempo a Torino. Si attendono dunque nuovi sviluppi, con l’ex Southampton primo indiziato per un possibile addio.