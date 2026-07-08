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Nelle ultime ore la società granata ha presentato la prima offerta per un difensore del Baltica: il club chiede 5 milioni

Secondo quanto riportato dai media russi, il Torino avrebbe messo gli occhi su Nathan Gassama, difensore classe 2001 di origine maliana.

Sul centrale ci sarebbe anche l’interesse del Panathinaikos: entrambe le società avrebbero già presentato una prima offerta al Baltika. Il club russo, però, avrebbe respinto le proposte, ritenendole insufficienti. Per avviare concretamente una trattativa, infatti, sarebbe necessaria una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
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ultimo aggiornamento: 08-07-2026

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3 Commenti
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Kawasaki77
Kawasaki77
3 secondi fa

Non faceva l’attore?

Leovegildo_TOP
Leovegildo_TOP
40 minuti fa

Dai… una cosa dovete fare bene… scrivere!

Senza-titolo
Leovegildo_TOP
Leovegildo_TOP
43 minuti fa

Prima cosa: come si chiama?
Gassmann o Gassama?

Torino, la porta resta una priorità: da Gill a Ravaglia, la situazione