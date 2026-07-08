Nelle ultime ore la società granata ha presentato la prima offerta per un difensore del Baltica: il club chiede 5 milioni

Secondo quanto riportato dai media russi, il Torino avrebbe messo gli occhi su Nathan Gassama, difensore classe 2001 di origine maliana.

Sul centrale ci sarebbe anche l’interesse del Panathinaikos: entrambe le società avrebbero già presentato una prima offerta al Baltika. Il club russo, però, avrebbe respinto le proposte, ritenendole insufficienti. Per avviare concretamente una trattativa, infatti, sarebbe necessaria una cifra vicina ai 5 milioni di euro.