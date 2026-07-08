Il rendimento di Pedersen al Mondiale non è passato inosservato: il Torino valuta un sostituto

Tra i giocatori del Torino che hanno avuto l’opportunità di partecipare al Mondiale, in pochi avrebbero immaginato che Pedersen sarebbe stato il granata con le maggiori possibilità di mettersi in mostra.

Le eliminazioni di Croazia e Scozia hanno lasciato la Norvegia come unica nazionale con un giocatore del Torino ancora in corsa nella competizione. In questo scenario, Pedersen potrebbe diventare uno dei profili più seguiti sul mercato e, in caso di un’offerta importante, il club granata potrebbe valutare la sua cessione. La società, intanto, avrebbe già individuato un possibile sostituto, reduce dall’ultima stagione disputata in Serie B.

Favasuli nuovo nome per la fascia

Nelle ultime ore è emerso il nome di Favasuli, centrocampista di proprietà del Catanzaro che nell’ultima stagione si è distinto per continuità e qualità nelle giocate palla al piede. Il classe 2004 avrebbe attirato l’attenzione del Torino, che in caso di una possibile cessione di Pedersen avrebbe già effettuato un primo sondaggio per valutare la situazione del giocatore che è legato al Catanzaro da un contratto valido fino al giugno 2029.

Numeri da protagonista

Al Catanzaro Favasuli ha ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo, diventando uno dei punti di riferimento della rosa, come dimostrano le 41 presenze collezionate nel corso dell’ultima stagione. Dal gennaio 2026 il giocatore ha saltato solamente due partite, confermando una grande continuità di rendimento in un’annata chiusa con 2 gol e 5 assist. Recentemente ha inoltre preso parte alle amichevoli disputate dalla Nazionale italiana contro Lussemburgo e Grecia, un’ulteriore conferma del fatto che il classe 2004 rappresenti un profilo spendibile anche in ottica azzurra.