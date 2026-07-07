Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il lavoro delle società dei club di Serie A è ormai entrato nel vivo. In questi giorni il mercato continua ad animarsi, con nuove trattative e contatti tra le società e i giocatori per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, una delle big del calcio mondiale avrebbe messo nel mirino un protagonista della Serie A, distintosi nel corso del Mondiale. Le prestazioni offerte da Sucic con la maglia della Croazia avrebbero infatti attirato l’interesse del Real Madrid. L’Inter valuta il centrocampista tra i 50 e i 60 milioni di euro e, per convincere il club nerazzurro a privarsene, sarà necessaria un’offerta di assoluto livello.

Rivoluzione in casa Milan

Con l’arrivo di Amorim, il Milan è al lavoro per ricostruire una squadra capace di riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. Sul fronte delle uscite, Tomori, Loftus-Cheek e Gimenez restano i principali indiziati a lasciare il club, senza dimenticare l’incognita legata al futuro di Leao, che continua a essere avvolto dall’incertezza. Per quanto riguarda il mercato in entrata, i rossoneri hanno messo nel mirino Gila, difensore protagonista delle ultime stagioni con la Lazio. Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Leao, la dirigenza starebbe inoltre monitorando due profili offensivi di prospettiva: il talento greco Konstantinos Karetsas e Victor Valdepeñas, classe 2007 di proprietà del Real Madrid.

Como e Napoli si sfidano per un giocatore della Premier league

Tra i numerosi profili seguiti dai club di Serie A, nelle ultime ore si è registrato un intreccio di mercato che coinvolge Napoli e Como. Entrambe le società avrebbero infatti messo nel mirino Alejandro Garnacho, esterno offensivo del Chelsea. I Blues valutano l’argentino intorno ai 90 milioni di dollari, una cifra che al momento appare fuori dalla portata di entrambe le italiane. Tuttavia, il club londinese potrebbe prendere in considerazione offerte vicine ai 60 milioni, aprendo così a un’eventuale trattativa.

Procede intanto in maniera positiva la trattativa tra l’Udinese e Zaniolo. Dopo aver esercitato il riscatto del giocatore, il club friulano è al lavoro per trovare un’intesa sull’ingaggio, considerato particolarmente oneroso. Le parti stanno continuando il dialogo e, al momento, la permanenza dell’ex giallorosso in bianconero appare sempre più probabile.