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Calciomercato Torino / Gaetano Oristanio sarà un nuovo giocatore del Torino: il centrocampista è arrivato in città per visite e firma

Il Torino ha scelto di rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia. L’esterno offensivo classe 2002 approda in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di completare l’iter che porterà alla definizione dell’accordo con il club granata.

Gaetano Oristanio, Venezia
Gaetano Oristanio, Venezia – www.toro.it
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ultimo aggiornamento: 06-07-2026

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8 Commenti
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Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa

Speriamo arrivi in ciabatte come soppy!

Kawasaki77
Kawasaki77
1 minuto fa
Reply to  Kawasaki77

È sempre fantastico riprendere le vecchie dichiarazioni dei membri del circo. Marianucci, Ebosse ed Obrador sono stati confermati no?

1000096400
Last edited 9 secondi fa by Kawasaki77
guidone
guidone
4 minuti fa

ecco perchè c’erano 3 macchine in giro….

Andrea63
Andrea63
27 minuti fa

Lo hanno prelevato con l’ambulanza!!!

Pedric
Pedric
9 minuti fa
Reply to  Andrea63

Guarda che gli basta il deambulatore

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