Calciomercato Torino / Gaetano Oristanio sarà un nuovo giocatore del Torino: il centrocampista è arrivato in città per visite e firma
Il Torino ha scelto di rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Gaetano Oristanio dal Venezia. L’esterno offensivo classe 2002 approda in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Il giocatore è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di completare l’iter che porterà alla definizione dell’accordo con il club granata.
Speriamo arrivi in ciabatte come soppy!
È sempre fantastico riprendere le vecchie dichiarazioni dei membri del circo. Marianucci, Ebosse ed Obrador sono stati confermati no?
ecco perchè c’erano 3 macchine in giro….
Lo hanno prelevato con l’ambulanza!!!
Guarda che gli basta il deambulatore