L’ex Parma è pronto al trasferimento in granata, nuovo innesto per la trequarti, ma servirà più di un colpo

Il Torino è pronto ad accogliere al Filadelfia il suo primo acquisto della sessione di calciomercato estivo in corso, ovvero Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002 di proprietà del Venezia, che per giunta già era stato affiancato al Torino la scorsa estate, venendo però prelevato dal Parma. Questa volta la trattativa non è sfumata all’ultimo e Oristanio sarà presto un nuovo calciatore dei granata.

Si aspettano le visite mediche

Per completare il trasferimento rimangono gli ultimi 2 tasselli, i più importanti: le visite mediche e la seguente firma sul contratto. Tra oggi e domani in programma i consueti test a Torino, poi concluse positivamente le visite Oristanio potrà porre la sua firma sul contratto e legarsi ufficialmente al club granata.

L’acquisto del trequartista (in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni) diventerà il primo di questo calciomercato estivo di ricostruzione della squadra da parte del direttore Petrachi. Oristanio firmerà un contratto fino al 2031 in caso di riscatto al termine della prima stagione.

Oristanio, spazio sulla trequarti

L’arrivo di Oristanio coincide per altro con l’inizio della settimana che porterà all’inizio del raduno al Filadelfia e successivamente del ritiro estivo a Pinzolo. Il salernitano arriva per ricoprire il ruolo di trequartista, ricoperto già da Vlasic per tutta la scorso stagione. Difficile pensare che Oristanio possa rappresentare una sorta di concorrenza per il croato, ma semmai potrebbe essere un vero e proprio collega di reparto in un modulo che preveda due trequartisti dietro la punta, in un possibile 3-4-2-1. Essendo di piede mancino Oristanio porterebbe una maggior varietà di soluzioni nei pressi dell’area di rigore avversaria, dando comunque modo, se necessario, di riposare a un Vlasic impiegato senza stop nell’ultima stagione.