Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

La Juventus si muove su più fronti, a partire dalla ricerca di nuove soluzioni nel ruolo di portiere: sondato il terreno per Suzuki del Parma, sul quale è però forte la concorrenza inglese delle squadre di Premier League. Il classe 2002 rafforzerebbe il reparto portieri bianconero senza rappresentare necessariamente la prima scelta del club. Oltre alla porta la Juve guarda al centrocampo, dove si cerca una possibile intesa economica con Leon Goretzka, tuttavia la priorità resta il centravanti: rallenta l’operazione Kolo Muani, c’è ancora distanza con il PSG, proprietario del calciatore.

Il Milan beffa il Napoli

Accelerazione improvvisa del Milan sul fronte Mario Gila per la difesa, il difensore della Lazio sembrava poter essere un prossimo giocatore del Napoli, ma il Milan è entrato prepotentemente un trattativa. Lo spagnolo ha raggiunto un accordo con i rossoneri per un quinquennale a 5 milioni di euro netti a stagione. A inizio settimana ci sarà l’incontro per chiudere la trattativa tra i due club. La richiesta dei biancocelesti è di circa 30 milioni di euro, mentre il Milan vuole arrivare a 25 milioni più bonus. Intanto, il Napoli cerca altri nomi per la difesa, occhio al giovane Andrea Natali dell’Under 19 del Bayer Leverkusen. Sulla fascia i partenopei valutano il profilo di Dodo della Fiorentina.

Nuovi obiettivi per Roma e Fiorentina

La Fiorentina apre nuove piste di mercato ed entra in corsa per Oulai, centrocampista della Costa d’Avorio che ha ben performato al Mondiale. Il Trabzonspor, proprietario del giocatore, chiede tra i 23 e i 25 milioni di euro per cederlo, ma i toscani proveranno sicuramente a concludere l’operazione. Per la fascia la Roma punta in alto e valuta il profilo di Mason Greenwood dell’Olimpique Marsiglia. Per il momento i giallorossi non hanno ancora contattato né il giocatore né la società francese, ma il profilo dell’inglese piace molto a Gasperini; resta da tenere d’occhio la concorrenza dell’Atletico Madrid. In uscita, la Roma dà l’ok all’operazione che porterebbe Dovbyk in prestito al Genoa.

Venezia e Monza lavorano per il ritorno in Serie A

Oltre alle big, anche le neopromosse lavorano per il loro ritorno in Serie A. Nello specifico sono molto attive sul mercato Monza e Venezia. I brianzoli vogliono rinforzare il proprio centrocampo e guardano in Bundesliga, dove piace Majer del Wolfsburg. I lagunari invece hanno invece chiuso il colpo Albion Rrhamani per l’attacco, con le visite mediche del kosovaro fissate per lunedì. Inoltre, i veneti hanno anche concluso la trattativa per il difensore spagnolo Ale Gomes, che arriverà al Venezia per una cifra intorno ai 2 milioni di euro più bonus dal Real Zaragoza.