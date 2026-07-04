Le notizie di oggi, sabato 4 luglio 2026, di calciomercato in Serie A: a rischio il rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma

Il calciomercato in Serie A si è ufficialmente aperto. C’è tempo fino al 1 di settembre e tutte le squadre della massima serie sono alla ricerca dei colpi giusti, non solo in entrata ma anche in uscita. Sarà un estate bollente, soprattutto ad agosto ma già da luglio si smuovono molte trattative. In casa Roma, il rinnovo di Gianluca Mancini è a rischio. Il contratto della bandiera giallorossa scade il 30 giugno del 2027 e il rinnovo sembrava cosa fatta. Ma la società sta sistemando le situazioni dei contratti già scaduti come quelli di Dybala, Celik e Pellegrini. Questa situazione non ha fatto impazzire di gioia Mancini e occhio all’Inter che potrebbe inserirsi, orfana di due profili esperti come Acerbi e de Vrij.

Colpo Cagliari: arriva Akarakiri

Colpo in casa Cagliari per la squadra allenata da Fabio Pisacane dopo l’ottima salvezza raggiunta. Fatta per il centrocampista classe 2007 Demi Akarakiri. Il giocatore arriva dall’Everton e firma un contratto fino al 2030 ma con opzione per altri 3 anni. Prospetto giovane e interessante.

Inter su Chalobah

Inter che segue da vicino Trevoh Chalobah. Il difensore inglese classe 1999 del Chelsea ha detto sì ai nerazzurri ma c’è da trovare la quadra tra le due società. Il Como si è defilato e adesso l’Inter vuole chiudere. Si parte da un’offerta di 30 milioni di euro ma gli inglesi sicuramente vorranno chiudere sui 40.

Sfida Milan-Bologna

Victor Valdepenas è un difensore del Real Madrid che ha già esordito in Prima Squadra. Sulle orme di Mario Gila (in uscita dalla Lazio e vicino al Milan), può arrivare in Italia in Serie A. Su di lui ci sono infatti Milan e Bologna. I blancos non hanno ancora fissato il prezzo, ma attenzione anche ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte che seguono il giocatore.

Il Venezia perde Svoboda

Venezia che è appena tornato in Serie A. Il club veneto dovrà cercare un rinforzo in difesa perché il difensore Michael Svoboda, classe 1998 austriaco, è andato al Brighton in Premier League. Situazione particolare in quanto gli agenti del difensore, hanno iniziato a trattare con gli inglesi smettendo di rispondere al Venezia, club di cui era anche capitano il giocatore. I lagunari pensano a Bella-Kotchap del Verona come sostituto.