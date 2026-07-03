Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano i vari rumor di mercato che stanno coinvolgendo tutte le 20 squadre di serie A, impegnate nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le proprie rose in vista della stagione 2026/2027. Una di queste sicuramente il Milan che, dopo aver ufficializzato il colpo Gonzalo Ramos, non si ferma più. Come riferisce l’esperto di Mercato Gianluca Di Marzio, i rossoneri sarebbero molto vicini ad acquistare Mario Gila dalla Lazio, dopo che il difensore biancoceleste è stato corteggiato a lungo da Napoli e Atalanta.

Inter e Atalanta vicino alla chiusura di due copi in entrata

I campioni d’Italia sono molto vicino a chiudere l’affare Ivan Provedel, il quale si trasferirà dalla Lazio all’Inter per una cifra di 3 milioni di Euro. La società biancoceleste ufficializza anche un colpo in entrata, si tratta di Alfonso Pedraza, terzino sinistro arrivato dal Villareal.

L’Atalanta è a un passo dal chiudere il primo acquisto dell’era Sarri: Gianluca Gaetano. Il centrocampista, da tempo in orbita Atalanta, è ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra e la chiusura definitiva è attesa in giornata.

Fiorentina, Genoa e Parma

Dopo che, qualche settimana fa, la cessione di Beltran al River Plate sembrava essere in chiusura, ora è ufficiale: la Fiorentina cede l’attaccante a titolo definitivo alla squadra argentina per una cifra di 7 milioni di Euro. Dopo l’esperienza in prestito al Valencia, Lucas Beltran lascia definitivamente la Fiorentina tornando nel suo paese d’origine, l’Argentina. Salendo più a nord dello stivale troviamo il Genoa che ha chiuso un altro colpo. Dopo la cessione di Ekhator alla Juventus, i rossoblù hanno ufficializzato l’acquisto di David Puczka per una cifra di 5 milioni di Euro. Tuttavia, non è tutto perché la società genovese è molto attiva sul mercato e avrebbe messo gli occhi su Artem Dovbyk, centravanti della Roma attualmente fuori dai piani di Gasperini.

Anche il Parma si rinforza acquistando a titolo definitivo Frankito Carboni dall’Inter, il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 2030.

Artem Dovbyk of AS Roma gestures during the Serie A football match between FC Internazionale and AS Roma. AS Roma won 1-0 over FC Internazionale.



