Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano i vari rumor di mercato che stanno coinvolgendo tutte le 20 squadre di serie A, impegnate nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le proprie rose in vista della stagione 2026/2027. Tuttavia, oltre agli innesti diverse società si sono mosse anche in uscita, una fra tutte l’Atalanta. La società bergamasca, proprietaria del cartellino di Marco Palestra, ha ceduto ufficialmente il terzino al Chelsea per una cifra totale di 60 milioni di Euro. Dopo l’ottima stagione in prestito al Cagliari e il conseguente interessamento dell’Inter, il talento italiano vola in Premier League sotto la guida del nuovo allenatore dei blues Xabi Alonso.

Juventus, ufficiale l’arrivo di Ekhator. Genova, Venezia e Como: tutte le altre ufficialità

La Juventus piazza il primo colpo del suo calciomercato: è ufficiale l’arrivo di Ekhator dal Genoa. L’attaccante classe 2006 approda alla Juventus dopo la stagione positiva in rossoblù, condita da 3 gol in campionato, per una cifra di 18 milioni di Euro totali. Sempre la società genovese ufficializza l’acquisto di Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008, in arrivo dal Modena per 2,5 milioni di Euro. Sempre in chiave entrata è attivo il Como che, dopo la qualificazione in Champions League, è a lavoro per regalare innesti mirati a Cesc Fabregas. E’ ufficiale, infatti, l’acquisto di Luis Milla dal Getafe per una cifra totale di 6 milioni di Euro. Il centrocampista spagnolo classe 94 va, dunque, a rinforzare la rosa del Como in vista della prossima stagione.

Per ciò che concerne le cessioni, si è mosso il Venezia che ha ufficializzato la cessione di Svoboda al Brighton per 5 milioni di Euro. Il difensore austriaco lascia dopo 6 stagioni i lagunari e approda in Premier League dove giocherà per il Brighton.