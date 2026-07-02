Torino e Spezia hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’estremo difensore in bianco nero. Affare in chiusura

Dopo la chiusura del primo colpo di mercato del Torino di Abate, targato Gaetano Oristanio, la società è pronta a chiudere un altro affare. Si tratta di Diego Mascardi, portiere dello Spezia classe 2006, su cui il Torino, e nono solo, è sulle sue tracce da diverso tempo. Infatti, nelle ultime settimane si è inserita anche la Roma che ha chiesto informazioni sull’estremo difensore dello Spezia, dimostrandosi intenzionata ad affondare il colpo. Tuttavia, il Torino, interessato da più tempo al giocatore, sembra avere scardinato la concorrenza e Diego Mascardi è sempre più vicino a vestire la maglia granata.