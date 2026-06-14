Tutte le informazioni su Diego Mascardi, l’estremo difensore dello Spezia che si è guadagnato l’attenzione delle squadra granata

Dopo una stagione caratterizzata da diverse difficoltà sul piano difensivo, il Torino ha iniziato a monitorare alcuni profili in vista della prossima sessione di mercato, con particolare attenzione al ruolo di portiere. Tra i nomi finiti recentemente sul taccuino del direttore sportivo Petrachi c’è quello di Diego Mascardi, giovane estremo difensore che si è messo in luce nel corso dell’ultima annata.

Nato a Carrara il 26 settembre 2009, Mascardi è un portiere di piede destro che abbina una struttura fisica importante, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza, ha qualità che gli hanno permesso di distinguersi tra i prospetti più interessanti nel suo ruolo. Attualmente milita nello Spezia, club con cui è legato da un contratto in scadenza nel 2028.

La stagione di Mascardi

Nel corso della stagione 2025/2026, Diego Mascardi ha mosso i primi passi tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B. Partito inizialmente come secondo portiere nelle gerarchie della squadra ligure, il giovane estremo difensore è riuscito a conquistare il posto da titolare grazie a una serie di prestazioni convincenti. Nel complesso, Mascardi ha collezionato 17 presenze in campionato, incassando 27 reti e mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Numeri che, a una prima lettura, potrebbero non apparire particolarmente brillanti, ma che assumono un significato diverso se contestualizzati all’interno di una stagione estremamente complicata per lo Spezia, conclusasi con la retrocessione in Serie C. Oltre all’esperienza maturata in campionato, il portiere ha avuto modo di mettersi in evidenza anche in Coppa Italia Primavera. In quell’occasione è risultato decisivo nella lotteria dei rigori, contribuendo al successo della sua squadra grazie a due interventi dagli undici metri.

La carriera di Mascardi

Il percorso di crescita di Mascardi è iniziato nelle giovanili dello Spezia, dove è approdato nella stagione 2022/2023. Nel giro di pochi anni il portiere ha bruciato le tappe, passando dall’Under 17 all’Under 19 nel corso dell’annata 2024/2025, fino a conquistare l’approdo in prima squadra nella stagione successiva. La sua rapida ascesa non è passata inosservata nemmeno in ambito internazionale. Parallelamente all’esperienza maturata con il club ligure, Mascardi ha infatti vestito con continuità la maglia delle nazionali giovanili italiane.

Dopo l’esordio con l’Under 17 nella stagione 2022/2023, il portiere ha proseguito il proprio percorso nelle selezioni azzurre, passando prima per Under 18 e Under 19 e arrivando infine a conquistare la convocazione con l’Under 21 nel corso della stagione 2025/2026. Un cammino in costante crescita che testimonia il potenziale del giovane estremo difensore e che spiega l’interesse di diversi club nei suoi confronti, Torino compreso.