La società granata ha comunicato sui propri canali che è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla prima partita di campionato

L’attesa è parecchia, a breve il Torino potrà iniziare il suo nuovo campionato di Serie A sotto la guida del neoallenatore Ignazio Abate. Il Torino, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che la vendita dei biglietti per assistere alla prima sfida casalinga contro il Milan è ufficialmente iniziata.

Prevendita e vendita libera

L’incontro si terrà domenica 23 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La prevendita dei biglietti per la partita contro i rossoneri è appena iniziata ed è rivolta ai soli tifosi fidelizzati del Toro. I biglietti sono disponibili a partire da 25 euro nelle Curve. Ad avere la priorità d’acquisto saranno i possessori di tessera Cuore Granata, inclusi gli Abbonati alla Stagione 2026/27, che potranno acquistare, in un’unica transazione, fino a 4 biglietti per i loro amici tifosi del Torino. Soltanto dopo, da giovedì 6 agosto, scatterà la vendita libera per tutti con un listino prezzi dedicato.

Settore ospiti

Il Settore Ospiti sarà in vendita sul sito Vivaticket dalle ore 16:00 di lunedì 3 agosto. Sarà necessario possedere la CRN Card per acquistare. Il prezzo è di 45 Euro + commissioni extra.

In considerazione di eventuali limitazioni alla vendita di tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia per le altre zone dello stadio, il settore ospiti sarà inizialmente riservato ai soli residenti nella suddetta regione fino alle ore 10.00 di mercoledì 5 agosto. Nel caso di ulteriore disponibilità, dalle 10:00 del giorno successivo in poi sarà acquistabile da tutti i titolari di tessera CRN.

Il comunicato granata si è così concluso: “Vi aspettiamo allo stadio per il nostro esordio in campionato: tutti insieme per la prima partita della stagione a sostenere i ragazzi di Mister Abate”.