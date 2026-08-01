Il 10 granata si è allenato tutta la settimana ed è pronto a tornare in campo con la maglia granata: sarà uno dei pilastri del Toro di Abate

Il Torino si prepara ad affrontare la sua quarta amichevole estiva, in programma per le ore 16.00 dui domani, domenica, 2 agosto. Il match sarà contro il Burnley in Inghilterra al Turf Moor, stadio di casa della formazione ospitante e vedrà affrontarsi i due club entrambi in preparazione all’inizio dei rispettivi campionati nazionali, Serie A e Premier League. A proposito della massima serie inglese, c’è un giocatore nel Torino che ne sa più di qualcosa ed è pronto a tornare in campo con la maglia granata: Nikola Vlasic.

Il ritorno del 10

Quella contro il Burnley potrebbe essere la prima occasione di rivedere Nikola Vlasic all’opera sotto la guida del neoallenatore Ignazio Abate. Dopo aver partecipato al Mondiale con la sua Croazia, Vlasic è tornato a disposizione di Abate e si è allenato con la squadra tutta la settimana, iniziando ad apprendere i primi concetti e le idee primarie del gioco dell’allenatore, gioco di cui sarà centrale nel ruolo di trequartisti. Vlasic ha quindi sperimentato anche i nuovi carichi di lavoro, molto intensi, imposti dal tecnico e questo potrebbe non garantirgli la possibilità di giocare 90′ nel match di domani.

La nuova trequarti granata

Ad ogni modo ci sono ottime probabilità di poter rivedere in campo il leader tecnico e morale della squadra, pronto a rivestire il numero 10 granata sulle proprie spalle. Quest’anno la trequarti di cui è comandante cambia faccia, con l’innesto di Oristanio, l’avanzamento di Casadei dal centrocampo alla zona più offensiva del campo e alla possibilità di vedere anche Adams, Njie e Aboukhlal in quelle zone del campo. Attualmente la coppia titolare in termini assoluti potrebbe essere quella con il Croato e l’ex Chelsea Casadei, ma nel match di domani non è ancora chiara quale potrebbe essere la disposizione tattica dell’11 granata.