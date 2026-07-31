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Ecco i prezzi del settore ospiti per assistere alla partita tra Burnley e Torino, prevista per domenica 2 agosto alle 16

Il Torino, domenica alle ore 16 italiane, affronterà in amichevole gli inglesi del Burnley, presso lo stadio Turf Moor. Ecco tutte le informazioni relative ai biglietti, che i tifosi granata potranno acquistare, sul sito del Burnley. I biglietti per il settore ospiti variano in base all’età: per i tifosi di età compresa tra i 18 e 21 anni, gli under 18 e gli over 65 il costo sarà di 15 sterline, mentre per le persone di età diversa da quelle menzionate, il costo sarà di 20 sterline.

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ultimo aggiornamento: 31-07-2026

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