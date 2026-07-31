Il turco, con l’arrivo di Fitz-Jim dovrà dimostrare le sue qualità, per convincere Abate di meritarsi un posto nell’undici granata

Il Torino in questi giorni è particolarmente attivo, soprattutto con l’arrivo di Kian Fitz-Jim a titolo definitivo dall’Ajax. Il centrocampista, classe 2003 viene da un stagione complicata, ma nonostante ciò è pronto per iniziare una nuova tappa della sua carriera calcistica. Il Torino attualmente nel ruolo di regista, oltre a Fitz-Jim ha già Ilkhan, che nella scorsa stagione ha giocato spesso, mostrando le sue abilità nel palleggio e nella costruzione del gioco.

La concorrenza con Fitz-Jim

Il turco, che sta recuperando da un lieve infortunio, accusato durante il ritiro a Pinzolo, dovrà convincere il Toro di meritarsi uno spazio nell’undici titolare. Per caratteristiche, sia fisiche che di gioco, Ilkhan e Fitz-Jim sono molto simili, con Abate che difficilmente schiererà entrambi i registi insieme. Questo perché, se da un lato con due registi il Toro migliorerebbe decisamente nella costruzione del gioco, va anche detto anche dal punto di vista fisico, i granata potrebbero risentirne. Al momento la soluzione più plausibile sembra quella di schierare uno tra Ilkhan e Fitz-Jim, affiancati da Gineitis. Il lituano infatti, garantirebbe corsa e abilità nel recupero della sfera, permettendo al regista di impostare più liberamente.

L’importanza delle prossime partite

Il Torino, tramite l’acquisto di Fitz-Jim, ha preferito coprirsi a centrocampo, soprattutto considerano gli acciacchi di Ilkhan. Al contrario l’olandese, nonostante i problemi alla spalla avuti in passato, sarà subito pronto ad allenarsi regolarmente. Proprio i prossimi allenamenti, ma soprattutto le prossime uscite del Torino saranno importanti per capire chi dei due sarà il nuovo regista di Abate. Fitz-Jim è arrivato a Torino con l’obiettivo di giocare, ma Ilkhan allo stesso tempo non vuole accomodarsi in panchina dopo la scorsa stagione. Il turco infatti, nonostante la stagione non entusiasmante per il Toro, è stato spesso protagonista del centrocampo granata.