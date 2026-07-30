Il difensore ex Torino potrebbe essere vicino a trovare di nuovo squadra dopo due anni di stop

Il Livorno guarda all’esperienza per rinforzare il reparto arretrato. In questi giorni sarebbe infatti in prova con la formazione amaranto il difensore centrale ex Torino Koffi Djidji, che nel corso della carriera ha collezionato 126 presenze in Serie A vestendo le maglie di Torino e Crotone. Classe 1992, francese di origini ivoriane, Djidji è cresciuto calcisticamente nel Nantes prima di approdare in Italia, dove ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel massimo campionato. Nell’ultimo anno al Torino, tuttavia, la sua carriera ha subito un significativo rallentamento a causa di alcuni problemi fisici e di scelte tecniche da parte degli allenatori. Dunque, dopo due anni8 di stop dal calcio professionistico e una piccola parentesi in King’s League, l’ex Torino potrebbe ripartire dalla squadra livornese.