Ecco le notizie dall’infermeria al rientro del Torino dai 3 giorni di pausa concessi dal tecnico Abate, ancora in 3 a parte

Ieri, dopo 3 giorni di riposo, la squadra si è ritrovata al Filadelfia, compresi i nuovi innesti granata Comuzzo e Comert, per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Tuttavia, qualche assente c’era e anche in questa occasione ha svolto un lavoro personalizzato. Il primo è Ilkhan che, a causa di un sovraccarico muscolare che gli ha impedito di lavorare col gruppo dalla seconda settimana di Pinzolo, è ancora costretto a svolgere un lavoro differenziato. Il turco non dovrebbe riuscire a partire per Burnley questo sabato, in modo da essere totalmente recuperato per l’amichevole con l’Avellino. Il secondo è Anjorin che continua a lavorare a parte a causa di una contusione all’anca di fine aprile. Il centrocampista inglese sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione sia in campo che in palestra per cercare di tornare a disposizione del tecnico. L’ultimo è Duvan Zapata, il capitano sta continuando a seguire un programma personalizzato che ha l’obiettivo di averlo a disposizione per la prima gara di campionato contro il Milan.