Ecco i possibili assetti tattici che potrà utilizzare Abate con l’inserimento di un nuovo difensore destro nella rosa

Il Torino ha individuato in Pietro Comuzzo uno dei rinforzi principali per la retroguardia. La trattativa con la Fiorentina si è conclusa e il classe 2005 è destinato a vestire il granata con le visite mediche fissate per oggi.

Le soluzioni tattiche

L’aspetto più interessante del suo arrivo, però, è rappresentato dalla sua possibilità di utilizzo. Comuzzo rappresenta infatti una soluzione tattica estremamente versatile che d un maggior numero di soluzioni ad Abate. Il giovane difensore può essere impiegato come braccetto destro in una difesa a tre, ruolo nel quale ha già dimostrato personalità, aggressività nell’uno contro uno e buona capacità di lettura delle situazioni. In quella posizione andrebbe a contendersi una maglia con Coco e Cömert.

Tuttavia, Comuzzo si può adattare anche al centro della linea difensiva. Il calciatore classe 2005 nasce infatti come difensore centrale e può interpretare quel ruolo con efficacia grazie alle sue qualità in marcatura, al senso della posizione e alla capacità di guidare il reparto nonostante.

Comuzzo, un’ottima alternativa alle fragilità fisiche di Ismajli

È proprio questo l’aspetto che potrebbe rivelarsi determinante nel corso della stagione. L’anno scorso il Torino ha pagato a caro prezzo i problemi fisici di Ardian Ismajli: le sue assenze, dovute ai numerosi infortuni, hanno inciso non poco sul rendimento della squadra, costringendo spesso gli allenatori, prima Baroni e poi D’Aversa, a rivedere l’assetto difensivo. Avere un giocatore come Comuzzo significa, per Abate, poter contare su un sostituto naturale anche in quella posizione, senza dover stravolgere il sistema di gioco.

Per questo il suo acquisto amplia le opzioni a disposizione del tecnico del Torino.Tuttavia, nonostante La duttilità del classe 2005 gli permette di coprire più ruoli, rimane ancora scoperto il tipo di braccetto di sinistra che, attualmente ricoperto da Biraghi, necessita di un interprete adatto.