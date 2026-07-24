Tutte le informazioni su Comert: il difensore rimasto svincolato al termine della passata stagione che è seguito dal Torino

Arrivato ormai alle battute finali del ritiro estivo di Pinzolo, il Torino sembra aver deciso di accelerare sul mercato per regalarsi un nuovo difensore in vista della prossima stagione.

Il nome finito nel mirino del club granata è quello di Eray Ervin Cömert, centrale svizzero classe 1998, nato il 4 febbraio, che ha preso parte anche ai Mondiali con la Svizzera. Ora, libero a parametro zero, a seguito della sua ultima stagione al Valencia, Cömert rappresenta un’opportunità interessante sul mercato. Forte di una buona esperienza maturata tra club e nazionale, lo svizzero sarebbe uno dei profili individuati dal Torino per rinforzare il reparto difensivo in vista del prossimo campionato.

La carriera di Comert

Il difensore svizzero, classe 1998, ha iniziato il proprio percorso calcistico nel settore giovanile del Basilea, dove è cresciuto fino a entrare stabilmente nel giro della prima squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti, ha maturato esperienza attraverso due prestiti consecutivi, prima al Lugano e poi al Sion, nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Rientrato al Basilea, Cömert si è affermato come uno dei punti di riferimento della retroguardia, vestendo la maglia del club svizzero fino al 2022. Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento a titolo definitivo al Valencia, che lo ha acquistato per una cifra di poco inferiore al milione di euro. Con il club spagnolo ha disputato due stagioni, intervallate dalle esperienze in prestito al Nantes e al Valladolid, rispettivamente nelle annate 2023/2024 e 2024/2025. Al termine dell’ultima stagione è rientrato al Valencia, dove ha concluso il proprio contratto, diventando così svincolato e libero di scegliere la sua prossima destinazione. Pur non avendo mai trovato grande continuità nei campionati più competitivi, l’ultima stagione di Eray Ervin Cömert è stata tra le migliori della sua carriera. Il difensore svizzero ha collezionato 17 presenze, impreziosite da due gol e un assist, confermandosi un elemento affidabile anche in fase offensiva.

L’esperienza al Mondiale con la Svizzera

Nel corso della sua carriera ha inoltre avuto l’opportunità di rappresentare la Svizzera nelle principali competizioni internazionali, prendendo parte anche all’ultimo Mondiale. In quell’occasione è sceso in campo nell’ultima mezz’ora della semifinale contro l’Argentina, dimostrando di poter dare il proprio contributo anche su un palcoscenico di alto livello. Si tratta dunque di un profilo con una buona esperienza tra club e nazionale che, reduce da una stagione positiva, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il Torino. Alto 183 centimetri, Cömert abbina una buona struttura fisica a una notevole rapidità nei movimenti. Il suo baricentro basso gli consente di essere particolarmente reattivo e agile negli uno contro uno, permettendogli di tenere il passo anche con attaccanti molto veloci. A rendere il suo profilo ancora più interessante è anche l’aspetto economico: essendo attualmente svincolato, il difensore svizzero potrebbe approdare al Torino a parametro zero, rappresentando un’opportunità di mercato a costi contenuti.