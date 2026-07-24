Nella serata di ieri Gianluca Petrachi ha avuto un confronto con Abate e il suo staff: un modo per scambiarsi le prime opinioni dopo il ritiro

Gianluca Petrachi è arrivato a Pinzolo mercoledì pomeriggio e resterà con la squadra fino a domani, ultimo giorno di ritiro. Ma, tra un allenamento e l’altro, sta portando avanti anche i dialoghi con le altre società per riuscire a completare la rosa in particolare con gli innesti di un paio di difensori e di un portiere titolare. Ieri sera il ds ha avuto un summit con Ignazio Abate e con lo staff dell’allenatore: una riunione iniziata subito dopo la cena e che si protratta a lungo, nel quale il direttore sportivo ha potuto fare il punto sulle varie trattative in corso, oltre che ascoltare le richieste dell’allenatore e le sensazioni dopo quasi due settimane di lavoro in montagna.