Il Team Manager del Torino ed ex calciatore granata, Alessandro Gazzi, ha parlato a Radio VivaFm in diretta da Pinzolo

Il Team Manager del Torino, Alessandro Gazzi, è intervenuto ai microfoni di Radio VivaFm in diretta da Pinzolo dove ha parlato della sua nuova carica e del Torino di Abate.L’ex centrocampista granata ha iniziato col parlare del nuovo allenatore del Torino, Ignazio Abate, e della sua energia: “Come hai detto tu, trasmette sicuramente energia e quindi questa è la cosa più importante e credo sia veramente la persona giusta, una sorta di identità del club”.

Gazzi: “Cerco di trasmettere la mia esperienza”

Ha poi proseguito parlando della sua nuova veste di Team Manager e della capacità dic alzarsi in ruoli differenti: “Difficile non è difficile, credo di essere una persona estremamente curiosa quindi quello che mi arriva lo prende sempre come una sfida e cerco di migliorare un po’ su quelle che sono le mie competenze o quello che manca come formazione accademica o di vita. Quindi per me è sempre uno stimolo ogni giorno. Sono molto carico”.

Riguardo il legame con i colori granata, ha spiegato: “Al di là dei luoghi professionali, io già da qualche anno vivevo a Torino quindi percepisco tutta quella che è la cultura, la vita quotidiana della città e del Piemonte. Quindi, sono estremamente contento di trasmettere la mia esperienza, poi c’è sempre modo di imparare soprattutto a questa età qua quando ti devi rinnovare in altri vesti”.

Successivamente, ha voluta rivolgere qualche parola ai tifosi, a cui ha promesso precisi valori:“Sicuramente la cosa fondamentale è l’attaccamento la maglia, la voglia di mettersi sempre in discussione giorno per giorno e soprattutto identificarsi con questo stemma, con questi colori e con tutta la quella che è la storia del Torino. Poi è vero che sono cambiati i tempi, a volte soprattutto per i calciatori è anche un po’ complicato addentrarsi profondamente in tutta quella che è la storia, però se c’è la buona volontà da parte di tutti c’è anche modo di apprezzare tutte le cose positive.

Gazzi: “I calciatori devono essere all’altezza”

Infine, riguardo la disponibilità dei calciatori all’attaccamento alla maglia ha detto:“Sicuramente, poi ogni calciatore ha una passione importante che vieni anche prima, che è il calcio, che comunque è un lavoro. Per essere un lavoro i calciatori devono essere sempre all’altezza e per questo in ogni squadra in cui vanno cercano di dare il meglio. Poi ovvio che i risultati personali dei calciatori dipendono da tantissimi fattori però io non ho dubbi, ho fatto anche io il calciatore, che ognuno si metta nelle migliori condizioni possibili per dare il meglio di se