L’allenatore spagnolo avrebbe declinato l’offerta fatta dalla Federazione per il ruolo di ct della nazionale italiana
Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, dopo i contatti tra il dt dell’Italia, Paolo Maldini, e l’Advisor, Leonardo, con Pep Guardiola, quest’ultimo avrebbe rifiutato l’offerta fatta dalla Federazione per il ruolo di ct dell’Italia. Dunque, sembrerebbe essere svanito il sogno di vedere l’ex allenatore del Manchester City come tecnico della nazionale.
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