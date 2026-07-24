Questa mattina è apparso uno striscione sugli spalti dei campi di Pinzolo all’indirizzo del ds Gianluca Petrachi
Questa mattina, sugli spalti del campo di allenamento di Pinzolo, è apparso uno striscione all’indirizzo di Gianluca Petrachi: “Petrachi pensaci tu”. Un messaggio che sa di una richiesta d’aiuto da parte dei tifosi, desiderosi di qualche risposta positiva dal calciomercato.
Il ds granata, arrivato mercoledì per seguire l’amichevole contro l’Alcione Milano, sarà a Pinzolo anche domani per assistere all’ultima sfida del ritiro contro il Cittadella.
Petrachi pensaci tu🎵 la reclame della Ferrero di tanti anni fa!!! Solo che il condor è quel nano di Masio!
Non è uno striscione, è un Post-it, messo lì giusto per… esattamente come Petracchio, messo lì giusto per…Che manica di minchioni🤦
Più preciso di così,non potevi essere.
Prendi la tua coppola, cagaci dentro e mettitela in testa.
Ometto inutile