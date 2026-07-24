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Questa mattina è apparso uno striscione sugli spalti dei campi di Pinzolo all’indirizzo del ds Gianluca Petrachi

Questa mattina, sugli spalti del campo di allenamento di Pinzolo, è apparso uno striscione all’indirizzo di Gianluca Petrachi: “Petrachi pensaci tu”. Un messaggio che sa di una richiesta d’aiuto da parte dei tifosi, desiderosi di qualche risposta positiva dal calciomercato.

Il ds granata, arrivato mercoledì per seguire l’amichevole contro l’Alcione Milano, sarà a Pinzolo anche domani per assistere all’ultima sfida del ritiro contro il Cittadella.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi
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ultimo aggiornamento: 24-07-2026

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Andrea63
Andrea63
34 secondi fa

Petrachi pensaci tu🎵 la reclame della Ferrero di tanti anni fa!!! Solo che il condor è quel nano di Masio!

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
37 minuti fa

Non è uno striscione, è un Post-it, messo lì giusto per… esattamente come Petracchio, messo lì giusto per…Che manica di minchioni🤦

Berggreen
Berggreen
9 minuti fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Più preciso di così,non potevi essere.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Prendi la tua coppola, cagaci dentro e mettitela in testa.
Ometto inutile

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