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Il Torino è molto vicino ad acquistare Eray Comert, centrale difensivo svizzero classe ‘98 rimasto svincolato

Accordo in chiusura per il primo nuovo difensore che il ds regalerà ad Abate. Si tratta di Eray Comert, difensore svincolato classe ‘98 di nazionalità svizzera. Il calciatore ha preso parte ai recenti Mondiali.

Rinforzare il reparto difensivo con un profilo in grado di garantire solidità e profondità era una delle priorità del mercato del Torino. In quest’ottica, la società granata è ormai pronta a ufficializzare l’arrivo di Eray Cömert, che ha già completato le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino.

Gianluca Petrachi, sporting director of Torino FC, loosk on prior to the Serie A football match between US Sassuolo and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 24-07-2026

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13 Commenti
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Scin{[Scin(Scin)]}
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19 minuti fa

ma non state a guardare troppo le caratteristiche. E’ gratis? Perfetto!! 🙂

ziggistardust
ziggistardust
57 minuti fa

183 cm. un gigante centrale.. utilissimo…
Bè gratis… perfetto…

madde71
madde71
50 minuti fa
Reply to  ziggistardust

destro

Kawasaki77
Kawasaki77
37 minuti fa
Reply to  ziggistardust

va bene per il grande puffo…

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Adesso dopo il Lidl,si passa alla Comet.

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