Il Torino è molto vicino ad acquistare Eray Comert, centrale difensivo svizzero classe ‘98 rimasto svincolato

Accordo in chiusura per il primo nuovo difensore che il ds regalerà ad Abate. Si tratta di Eray Comert, difensore svincolato classe ‘98 di nazionalità svizzera. Il calciatore ha preso parte ai recenti Mondiali.

Rinforzare il reparto difensivo con un profilo in grado di garantire solidità e profondità era una delle priorità del mercato del Torino. In quest’ottica, la società granata è ormai pronta a ufficializzare l’arrivo di Eray Cömert, che ha già completato le visite mediche e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino.