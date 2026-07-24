Il direttore generale dell’APT di Madonna di Campiglio ha parlato ai microfoni di Toro.it durante il ritiro di Pinzolo

Il direttore generale dell’ APT (azienda per il turismo) di Madonna di Campiglio, Matteo Bonapace, si è concesso ai microfoni di Toro.it per parlare del ritiro estivo del Torino e degli eventuali futuri contratti di collaborazione.

L’intervista

Terzo anno con il Torino, siete soddisfatti?

“Si assolutamente, a noi piace avere delle relazioni anche di lungo termine. Abbiamo una storia lunghissima legata ai ritiri di calcio di squadre di Serie A qua a Pinzolo però, ripeto, non è che ci piace cambiare di anno in anno. Il fatto che sia il terzo anno sicuramente ci fa bene e siamo contenti e il bilancio è positivo”.

Il Primo contratto firmato con il Torino riguarda tre annualità, c’è in ballo qualcosa per il futuro oppure si fermerà qui la collaborazione?

“Non di certo perché non abbiamo, appunto, firmato ancora niente però come ho detto indirettamente prima lato località, azienda per il turismo sicuramente una prospettiva di continuità non ci dispiace”.

Tra l’altro, nei fine settimana si è riempita Pinzolo con tifosi granata in queste due settimane

“Si si vede è l’effetto ritiro, per fortuna sta crescendo in generale aldilà dei periodi di ritiro in maniera costante. C’è sempre da migliorare quindi i nostri obiettivi sono ambiziosi però in un estate in generale la montagna ha sempre più appeal riesce ad attrarre sempre più persone. Anche comunque l’aiuto dell’indotto che può creare un ritiro sicuramente è un tassello importante del puzzle complessivo”.

Ha un pò limitato il discorso divieto per le amichevoli dei tifosi piemontesi?

“Sicuramente questa è stata una cosa un pò critica e come evidente non dipende dalla località, quindi ci è dispiaciuti ricevere anche qualche lamentela, qualche e-mail di critica rispetto a questa ordinanza, tutto quello che potevamo fare comunque per accompagnare in altro modo le persone qua presenti apposta per la squadra abbiamo cercato di farlo: Quindi, siamo contenti di aver tutto fatto il possibile però ovviamente una direttiva chiara che viene dall’altro non possiamo superarla”.