Lo staff del Torino sta dosando le energie del capitano granata in attesa che possa tornare al meglio: non ci sarà col Cittadella

Ancora zero minuti in campo per Duvan Zapata in occasione dei primi due test amichevoli che hanno visto i granata uscirne in entrambi vincitori. Anche domani contro il Cittadella l’attaccante non ci sarà: il numero 91, infatti, sta seguendo un programma personalizzato. Nella prima parte del ritiro ha alternato lavoro col gruppo a differenziato, ma negli ultimi giorni – da mercoledì soprattutto – ha svolto differenziato.

Un percorso, quello dello staff di Abate, che mira a portare Zapata al massimo da qui all’inizio del campionato. Quella è la data in cui il Torino si augura di averlo pronto per il rientro.

Tra lavoro in palestra e col gruppo, Zapata punta il Milan

Abate e il suo staff hanno delineato un preciso percorso di lavoro per il capitano granata che vuole tornare a ritornare protagonista con i suoi gol. Infatti, dopo essersi messo a lavoro già da inizio mese con l’idrokinesiterapia, terapia riabilitativa svolta in acqua, e aver svolto l’intero allenamento a porte aperte, Duvan Zapata ha continuato a lavorare in ritiro svolgendo sedute differenziate e qualche presenza insieme ai compagni. Il colombiano, nonostante l’età, punta a ottenere la sua forma migliore possibile ed essere un punto di riferimento per i compagni.