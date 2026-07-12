La diretta del primo allenamento a porte aperte della stagione, la prima apparizione di Ignazio Abate davanti ai propri tifosi

È arrivato il giorno tanto atteso, quello del primo allenamento a porte aperte della stagione 2026/27. Il nuovo Torino di Ignazio Abate si mostra per la prima volta ai propri tifosi tra le mura del Filadelfia. Nonostante il gruppo sia ancora ampiamente incompleto, per la prima volta ci sarà l’occasione di vedere anche il primo nuovo arrivo del calciomercato, ovvero Gaetano Oristanio (arrivato dal Venezia). Occhi aperti sulla condizione fisica degli attaccanti, nello specifico di Duvan Zapata, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028 e che, come detto da Abate, sarà confermato come capitano della squadra. Tornano in campo anche i giovani che hanno trascorso in prestito le ultime stagioni, occhia aperti soprattutto su Cacciamani e Dellevalle.

La diretta dell’allenamento

Ore 10.05 Adsentw il tifo organizzato ma nel settore solitamente occupato dalla Curva campeggia questo striscione: “Con questa ambizione sarà sempre contestazione. Vendi bu***ne”



ore 10:03 Applausi dei tifosi all’ingresso della squadra: i calciatori granata cominciano a lavorare sulla parte atletica

Ore 9.55 I cancelli si sono aperti: i tifosi cominciano ad entrare al Filadelfia.

Ore 9.30 Manca un quarto d’ora all’apertura dei cancelli, i tifosi sono già fuori dall’impianto in attesa di entrare all’interno del Filadelfia.