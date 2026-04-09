Proseguono gli allenamenti al Filadelfia per Vlasic e compagni, lato infortuni ancora fuori Zapata e Aboukhlal

Torino che prosegue gli allenamenti al Filadelfia sotto l’attenta guida dell’allenatore Roberto D’Aversa e del suo staff. Granata che affronteranno sabato alle ore 18.00 il Verona davanti ad uno stadio che si preannuncia nuovamente semivuoto, per via del proseguimento della contestazione del tifo organizzato granata nei confronti della società e del presidente Cairo.

Torino che sarà comunque tenuto a fare il risultato contro i veneti per mantenere il distacco dalla zona rossa della classifica e sperare in un passo falso di Lecce e Cremonese, avvicinandosi sempre di più alla salvezza matematica.

News dal Filadelfia

Al Filadelfia ancora assenti Zapata e Aboukhal, che non saranno arruolabili per la sfida contro gli uomini di Sammarco. Il primo ancora out dopo il problema muscolare da cui sta cercando di riprendersi quanto più rapidamente con un lavoro specializzato a parte rispetto al gruppo, la speranza è di rivederlo già per la sfida contro la Cremonese di settimana prossima; il secondo ancora in Olanda a seguito dell’intervento di revisione artroscopica al ginocchio destro, non si hanno ancora news sul suo ritorno, che potrebbe avvenire sia a breve che più avanti nel tempo.