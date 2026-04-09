Anche in occasione del prossimo turno di Campionato, i gruppi organizzati della curva Maratona e Primavera non ci saranno

Sabato 11 aprile andrà in scena la sfida tra Torino e Verona che vedrà, ancora una volta, un Olimpico semi vuoto. Dunque, dopo la gara contro il Parma, continua la protesta “silenziosa” dei gruppi organizzati granata che, da 2 mesi a questa parte, hanno indetto uno sciopero generale disertando le rispettive curve e invitando tutti i tifosi a fare lo stesso. Una protesta che, per quanto riguarda i gruppi della curva Primavera, è destinata a protrarsi fino alla fine del Campionato mentre per ciò che concerne la Maratona i gruppi organizzati torneranno solo in occasione del derby della Mole, fissato all’ultima giornata di Campionato.

Nel frattempo anche la gara contro il Verona vedrà andare in scena il consueto spettacolo dello stadio semi vuoto che, ormai, caratterizza tutti gli impegni casalinghi dei granata. Dunque, il teatro della sfida sarà ancora una volta un Olimpico silenzioso e deserto, la cui quiete sarà ancora più intensa per commemorare la scomparsa del piccolo Ismael.

Continua la specifica linea di protesta intrapresa

Come ormai noto da diverso tempo, lo sciopero indetto dai gruppi organizzati si limita alle sole partite casalinghe dove il silenzio deve prendersi la scena. Nelle gare in trasferta, invece, i sostenitori granata continueranno a essere presenti, come visto nell’ultima partita a Pisa, per sostenere la squadra e contestare la società. Una linea precisa che ha l’obiettivo di proseguire con una contestazione a due facce: il silenzio e l’assenza di colori in casa e il sostegno in trasferta.