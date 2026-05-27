Ecco quale sarebbe la posizione occupata dal Torino se si contassero solo i punti guadagnati con D’Aversa

Il Torino ha concluso un’altra stagione mediocre, chiudendo al 12° posto in classifica con 45 punti conquistati. Tuttavia, ciò che resta di questo campionato è il lavoro di Roberto D’Aversa, grazie al quale il Torino è riuscito a uscire da una situazione decisamente pericolosa. I granata, infatti, avevano concluso la 26ª giornata ad appena tre punti dalla zona retrocessione, scenario che ha portato all’esonero di Marco Baroni e all’arrivo di D’Aversa, con cui il Toro ha poi mantenuto un rendimento da zona Europa.

Dall’arrivo di D’Aversa, 18 punti conquistati

Per quanto il senno di poi lasci sempre il tempo che trova, è giusto ribadire l’importanza del lavoro svolto da D’Aversa. Considerando infatti soltanto la classifica dalla 27ª giornata, coincisa con l’esordio del tecnico granata, ino alla 38ª, il Torino si collocherebbe al 9° posto, a pari punti con l’8ª posizione. Un piazzamento che non sarebbe comunque valso l’Europa, ma che avrebbe dato un significato diverso alla stagione granata. I 18 punti conquistati dal Torino sotto la guida di D’Aversa hanno infatti permesso alla squadra di raggiungere la salvezza con largo anticipo e, soprattutto, di continuare a offrire prestazioni convincenti anche quando le motivazioni erano ormai ridotte al minimo.

Dal lavoro del tecnico arrivano anche i gol del Cholito

Oltre ad aver condotto il Torino alla salvezza e ad aver restituito competitività alla squadra, soprattutto in casa, dove con il nuovo tecnico è rimasta imbattuta, D’Aversa ha saputo valorizzare anche il proprio centravanti: Giovanni Simeone. Il Cholito, infatti, al momento dell’arrivo di D’Aversa era fermo a 5 reti in campionato, con l’ultimo gol realizzato addirittura due mesi prima. Già alla prima partita con il nuovo allenatore in panchina, però, Simeone ritrova la via del gol, dando il via a una striscia che lo vedrà andare a segno per cinque gare casalinghe consecutive eguagliando Ferrante e chiudendo il campionato a quota 11 reti.