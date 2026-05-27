Il presidente del Torino, in diretta su Sportitalia, ha annunciato quella che sarà la prima amichevole estiva dei granata

Urbano Cairo, ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato la prima amichevole estiva del Torino che si disputerà contro l’Avellino l’8 o il 9 di agosto, nel Memorial dedicato a Sandro Criscitello, padre del giornalista Michele Criscitello.“Tu verrai, come l’anno scorso, a riprendere in esclusiva il torneo dedicato ai miei genitori: ‘Mamma e Papà Cairo’ e poi il Torino, o l’8 e il 9, farà una partita contro l’Avellino nel torneo deidicato a tuo papà; quindi mi fa piacere fare questo scambio con te, veramente sono contento“.