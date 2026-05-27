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Il presidente del Torino, in diretta su Sportitalia, ha annunciato quella che sarà la prima amichevole estiva dei granata

Urbano Cairo, ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato la prima amichevole estiva del Torino che si disputerà contro l’Avellino l’8 o il 9 di agosto, nel Memorial dedicato a Sandro Criscitello, padre del giornalista Michele Criscitello.“Tu verrai, come l’anno scorso, a riprendere in esclusiva il torneo dedicato ai miei genitori: ‘Mamma e Papà Cairo’ e poi il Torino, o l’8 e il 9, farà una partita contro l’Avellino nel torneo deidicato a tuo papà; quindi mi fa piacere fare questo scambio con te, veramente sono contento“.

Urbano Cairo,
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ultimo aggiornamento: 27-05-2026

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Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Che banda di schifosi!!!

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Come scritto in un altro articolo, era strafatto alla festa di Pastorello a Montecarlo. Grandi scambi di complimenti fra lui e i falsi ipocriti lecchini criscitiello e pedullà. Che dietro gliene hanno sempre dette di ogni…Uno schifo

Last edited 2 ore fa by Kawasaki77

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