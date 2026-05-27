Le parole del presidente Cairo sulla situazione contrattuale di Ché Adams, che andrebbe in scadenza l’estate prossima

Nella giornata di ieri, il presidente del Torino Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Tra i tanti argomenti di mercato toccati anche quello riguardante Ché Adams. L’attaccante scozzese si appresta a vivere la sua terza stagione in granata – sempre che il mercato non lo porti altrove – e il suo contratto andrà in scadenza l’estate prossima. Cairo si è quindi espresso sulla possibilità di un rinnovo di contratto.

Le parole del presidente

Di seguito le dichiarazioni di Urbano Cairo sul 19 granata.

“Con noi Adams ha fatto 2 anni molto positivi, per me è un giocatore molto forte. Ha ancora un grande potenziale per crescere. Anche se il suo contratto è in scadenza il prossimo anno, l’obiettivo è di sederci con lui e i suoi agenti, rinnovare il contratto e tenerlo, spero che lui abbia la nostra stessa intenzione. Intanto, deve andare ai Mondiali e gli auguro di fare un grande campionato del mondo”.