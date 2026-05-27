Quello di Niels Nkounkou è stato un acquisto poco chiaro, le presenze sono state troppo poche e il francese tornerà a Francoforte

In una stagione decisamente travagliata per il Torino, con un calciomercato che in alcuni casi ha portato ottime sorprese e in altri giocatori dal minutaggio vicino allo 0, è tempo di analizzare anche quegli arrivi che non hanno dato molto nell’occhio durante l’annata appena conclusa. Uno di questi è sicuramente Niels Nkounkou: il terzino francese è arrivato in estate come rimpiazzo dell’ultimo giorno, in un ruolo – quello di esterno sinistro – per cui come unico candidato c’era Biraghi. Tuttavia, numero 25 non ha sicuramente aiutato a sopperire a questa mancanza.

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Seppur le condizioni atletiche di Nkounkou facessero ben sperare in un’annata da protagonista, a cercare di venir meno alla mancanza di un vero e proprio esterno sinistro non è stato l’ex Everton, ma prima Valentino Lazaro (adattato sulla corsia opposta rispetto a quella prediletta dall’austriaco) e poi l’arrivo di Obrador, che è riuscito a dare al Torino, nonostante l’enorme ritardo, un esterno sinistro degno di questo nome. Quanto a Nkounkou: poche presenze senza mai disputare due partite da titolare consecutive. In alcuni casi, quando ormai era chiaro il suo destino lontano da Torino, il giocatore è stato anche lasciato in tribuna, per poi ritornare tra i convocati in un secondo momento. C’è da dire che in alcuni casi il francese è stato importante a gara in corso come pedina da inserire in campo per sparpagliare un po’ le carte avversarie, ma le statistiche recitano 0 gol e un solo assist (contro la Lazio).

Riscatto mancato

Nkounkou era arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, riscatto che il Torino non eserciterà. Tuttavia, i granata avrebbero rischiato di dover obbligatoriamente riscattare il giocatore nel caso in cui questi avesse raggiunto uno specifico numero di presenze (15); totale non raggiunto con le sole 11 totalizzate dall’esterno mancino.