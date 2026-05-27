Saul Coco in cima alla lista dei calciatori granata più utilizzati in stagione. Seguono Vlasic e Paleari a completare il podio

Il Torino ha concluso la stagione 2025/2026 al 12° posto in classifica, collezionando 45 punti totali, appena uno in più rispetto allo scorso anno. Durante quest’annata, prima Baroni e poi D’Aversa hanno spesso puntato su alcuni fedelissimi della squadra granata

Coco, Vlasic e Paleari i più utilizzati

Il calciatore ad aver registrato il maggior numero di minuti di giocati durante il campionato appena concluso è stato Saul Coco, utilizzato dai tecnici granata per un totale di 3.090 minuti. Un numero che testimonia la fiducia riposta nei suoi confronti, oltre che una chiara emergenza difensiva che ha visto il reparto con gli uomini contati. Tuttavia, questo minutaggio non è mai stato del tutto ripagato con le prestazioni in campo, collezionando diverse prestazioni insufficienti si aggiungono a quelle generali di tutta la difesa. A seguire troviamo Nikola Vlasic che ha giocato 3.055 minuti collezionando 8 reti e 3 assist, rendendosi autore della sua migliore stagione da quando è in granata. Dopo il croato figura Alberto Paleari, estremo difensore granata subentrato a Israel nel corso della stagione guadagnandosi la piena fiducia del tecnici. I minuti giocati sono 2.610

Simeone, 2.245 minuti giocati e 11 gol in campionato

Il Cholito, nonostante non sia stato il giocatore maggiormente utilizzato in stagione, ha registrato 11 gol guadagnandosi anche la 7a posizione della classifica marcatori di Serie A. Un rendimento importante per Simeone che, alla sua prima esperienza in granata, ha messo in mostra quelle che sono le sue grandi qualità di cui il Torino ha bisogno. I compagni di reparto registrano, invece, un numero inferiore di minuti giocati: Chè Adams è il secondo attaccante più utilizzato (1896′) mentre Zapata, dopo un inizio complicato a causa del recupero dall’infortunio ha giocato 1125 minuti totali.