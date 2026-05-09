Quinto gol di fila in casa per il Cholito: nessuno ci era riuscito dal 2000 ad oggi: l’ultimo era stato Ferrante

Cinque partite consecutive a segno al Grande Torino e quota 11 gol in Serie A: gli ultimi due mesi di Giovanni Simeone sono stati devastanti. La vittoria ottenuta ieri sera dal Torino di D’Aversa porta soprattutto la firma del Cholito che, ancora una volta, si è rivelato decisivo tra le mura amiche. Con la rete al Sassuolo, infatti, Simeone ha trovato il gol nella quinta gara casalinga consecutiva, confermando un feeling speciale con il Grande Torino. Un dato che pesa ancora di più se si considera che, nelle cinque sfide in cui è andato a bersaglio in casa, i granata hanno sempre mosso la classifica: quattro vittorie e un pareggio.

Un record eguagliato per il Cholito: l’ultimo granata a riuscire nell’impresa di segnare per cinque partite di fila in casa era stato Ferrante nella stagione ’99/2000.

Il primo acuto contro i biancocelesti

Il primo squillo della serie risale allo scorso 1° marzo contro la Lazio di Sarri, nella gara che segnava l’inizio del nuovo corso targato D’Aversa. A sbloccare il match fu proprio il Cholito, bravo ad avventarsi su un pallone vagante in area e a firmare l’1-0. Due settimane più tardi arrivò il bis contro il Parma, con il settimo centro stagionale, prima del gol al Verona che contribuì a un’altra vittoria granata.

Il 26 aprile, invece, il Torino ospita l’Inter di Chivu, poi laureatasi campione d’Italia. Anche i nerazzurri, avanti di due reti, hanno dovuto fare i conti con Simeone, autore del gol che ha riaperto la partita con un elegante scavetto davanti al portiere. Una rete pesante, che gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra in campionato e al Toro di conquistare un prezioso pareggio.

Il Sassuolo l’ultima vittima

L’ultima firma della serie è arrivata contro il Sassuolo: dopo aver colpito la traversa qualche minuto prima, Simeone ha trovato l’11° centro stagionale con una perfetta incornata in area di rigore. Il Grande Torino è tornato a essere un fattore e il Cholito, oggi, ne è il simbolo più concreto.