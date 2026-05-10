Njie finalmente titolare contro il Sassuolo, l’imprevedibilità c’è, ma mancano concretezza e continuità nel minutaggio

La partita contro il Sassuolo, vinta in rimonta dai granata con il risultato finale di 2-1, ha visto partire dal 1′ Alieu Njie, attaccante esterno classe 2005, prodotto del settore giovanile granata, affiancato in attacco al Cholito Giovanni Simeone. Lo svedese aveva fino ad ora racimolato pochi minuti (249′) in proporzione al numero di presenze, ben 13. Contro il Sassuolo gli è stata concessa un’occasione dal tecnico D’Aversa, che però non è stata sfruttata a dovere.

La partita di Njie

La partita di Njie è stata una gara dalla doppia faccia. Da un lato è chiaro come il classe 2005 sia uno dei giocatori più volti al dribbling e al guizzo personale di tutta la rosa, dall’altro il 92 manca di concretezza, pecca nel fare la scelta corretta al momento giusto. Contro i neroverdi due grosse occasioni nel primo tempo per Njie, la più clamorosa quella di testa in cui, schiacciando il pallone, lo svedese è riuscito a colpire 2 volte la traversa in una sola conclusione, senza però trovare la via del gol.

Senza minuti si può fare poco

Purtroppo per Njie, a fargli da colleghi nel parco attaccanti granata ci sono niente meno che Adams, Zapata e Simeone, oltre a Kulenovic, e quindi la probabilità delle titolarità diventa sempre minore. Un giocatore giovane a cui vengono concessi pochi minuti, come a lui in questa stagione, può trovarsi in situazioni come quelle di venerdì, in cui c’è una sola occasione da sfruttare (sempre che basti) che vanno non come si vorrebbe. Viene da chiedersi da che parte stia l’errore: è Njie che manca della qualità necessaria per diventare centrale nel sistema Toro, o è colpa degli allenatori che si sono succeduti nel tempo che non sono stati in grado di dargli il giusto spazio? E soprattutto: perché una squadra già salva (anche se solo da poco matematicamente) e che non si gioca nulla in questo finale di campionato, non dà però spazio ai giovani talenti, italiani e non, del proprio vivaio? Cosa c’è da perdere?