Le statistiche di Torino-Sassuolo 2-1: partita equilibrata tra le due squadre e lo dicono anche i numeri ma granata cinici

Torino che ha rimontato e vinto la partita casalinga contro il Sassuolo, grazie alle reti di Simeone e Pedersen. Due squadre che, giunti a due partite dal termine della Serie A, hanno dimostrato di essere sullo stesso livello. Sassuolo che da neopromossa ha stupito, Torino che ha deluso con l’ennesima annata mediocre. Le statistiche di Torino-Sassuolo 2-1 raccontano quanto il match sia stato equilibrato, ma i granata sono stati più cinici sotto porta. Tiri totali: 15 a 13 per il Torino. Tiri in porta: 6 a 4 per il Sassuolo. Possesso palla praticamente uguale: 51% Torino e 49% Sassuolo. Neroverdi che hanno effettuato più passaggi: 451 a 387. Sono stati anche leggermente più precisi: 88% vs 87%.

I falli e i cartellini

Passiamo adesso ai falli e ai cartellini. Torino più falloso e con 13 falli fatti mentre il Sassullo ne ha fatti 9. Infatti i granata hanno ricevuto 4 cartellini gialli, mentre il Sassuolo solo 2. Ovviamente nessun cartellino rosso e dato molto curioso: nessun fuorigioco. In tutta la partita non c’è stata una posizione irregolare. Infine i calci d’angolo. 7 battuti dal Torino, 5 dal Sassuolo. Nessuno di questi ha però portato ad una rete.

I singoli

Analisi che riguarda ora i singoli giocatori. Chi ha tirato di più? Simeone con 4 tiri. Seguono Laurienté e Pinamonti con 3 a testa. Laurienté però è quello che ha fatto più tiri in porta: 2. Simeone e Pedersen seguono con 1 a testa decisivo. Poi ci sono i passaggi effettuati correttamente. Guida la classifica Enzo Ebosse con 71. Poi ci sono Matic con 58 e Coco con 57. I 3 più fallosi sono tutti e 3 del Torino: Prati (4 falli), Ebosse (3 falli) e Gineitis (2 falli). Infine i tackle vinti. Coulibaly ne ha vinti 2. Doig anche 2 e Ilkhan 1.